Центральное ТВ Китая сообщает, что председатель КНР СИ Цзиньпин призвал военных страны быть готовыми к реальным боевым действиям. Глава провёл инспекцию военно-морских сил Китая в провинции Гуандун вчера, 11 апреля.
"Необходимо своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации", — призвал СИ Цзиньпин.
Также китайский лидер указал на серьёзность вопроса по защите территориальной целостности страны. В конце марта на ежегодном заседании парламента он заявил о подготовке армии КНР и её населения к глобальной войне.
"Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают", — сказал Си Цзиньпин.
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