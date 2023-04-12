Си Цзиньпин заявил о необходимости КНР усилить подготовку к реальным боевым действиям

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Центральное ТВ Китая сообщает, что председатель КНР СИ Цзиньпин призвал военных страны быть готовыми к реальным боевым действиям. Глава провёл инспекцию военно-морских сил Китая в провинции Гуандун вчера, 11 апреля.

"Необходимо своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации", — призвал СИ Цзиньпин.

Также китайский лидер указал на серьёзность вопроса по защите территориальной целостности страны. В конце марта на ежегодном заседании парламента он заявил о подготовке армии КНР и её населения к глобальной войне.

"Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают", — сказал Си Цзиньпин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.