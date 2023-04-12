Пользователи Сети осудили Зеленского из-за указа о расходах на оборону: "Уничтожит Запад"

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Пользователи Twitter* раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского после подписания законопроекта об увеличении оборонных расходов на 14,5 миллиарда рублей.

По их словам, Киев надеется на то, что западные страны будут финансировать все его прихоти. При этом комментаторы подчеркнули: американские и европейские налогоплательщики выступают против передачи их денег украинским чиновникам.

"Этот человек уничтожит Запад", — отметил один из пользователей, оценивая указ Зеленского.

Читатели также добавили, что власти Украины "спустят в канализацию" свыше 14 миллиардов долларов, выделенных на оборону. Комментаторы порекомендовали Зеленскому задуматься о мирных переговорах вместо разорения западных стран.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что президент Украины своим указом утвердил рекордный оборонный бюджет за всю историю государства.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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