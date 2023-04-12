Зеленский написал письмо в Индию: дайте лекарства

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился с личным письмом к премьер-министру Индии Нарендру Моди с просьбой поставить в Незалежную медикаменты и медоборудование, сообщил МИД страны.

Ранее состоялся визит в Нью-Дели первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, где она и передала письмо от Зеленского.

"Она передала письмо президента Зеленского, адресованное премьер-министру Моди. Она также поделилась запросом Украины о дополнительных гуманитарных поставках, включая медикаменты и медицинское оборудование", — сообщили в МИД.

Кроме прочего, Зеленский описал "тяжёлую ситуацию" на Украине, а посол предложила Индии поучаствовать в восстановлении Незалежной после окончания конфликта.

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