Declassified UK подсчитал количество иностранных наёмников на Украине. Британцев больше всех

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В марте только из Британии на Украине находились полсотни элитных наёмников в рядах ВСУ, заявили аналитики исходя из секретных документов Пентагона, которые попали в Сеть.

Так, по их данным, речь идёт о нескольких десятках иностранных наёмников из высококвалифицированных подразделений ВС разных стран.

"Контингент Великобритании был самым большим из всех членов НАТО — 50 военных. В Латвии их было 17, во Франции — 15, в США — 14, а в Нидерландах — всего одна. 14 американских операторов были среди 29 сотрудников Пентагона на Украине, включая военных атташе и охранников посольства", — передаёт Declassified UK.

Кроме прочего, как отмечает издание, на территории Украины находятся и сотрудники МИД, посольств и прочих, не имеющих отношения к военной структуре, сотрудников.

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