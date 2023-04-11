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На Украине пригрозили Зеленскому отставкой из-за лжи про состояние ВСУ

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Мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует в ближайшее время уйти в отставку из-за провальной политики. С таким заявление выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

На Украине пригрозили Зеленскому отставкой из-за лжи про состояние ВСУ

"Текущая политика приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности", — заявил он.

По мнению Соскина, отставка Зеленского должна произойти в самом ближайшем будущем. Иначе всей стране грозит катастрофа.

"Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось", — отметил он.

Соскин также обвинил Зеленского во лжи из-за его слов о состоянии ВСУ, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел в армии.

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Зеленский приехал на Донбасс
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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