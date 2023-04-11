Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует в ближайшее время уйти в отставку из-за провальной политики. С таким заявление выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Текущая политика приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности", — заявил он.
По мнению Соскина, отставка Зеленского должна произойти в самом ближайшем будущем. Иначе всей стране грозит катастрофа.
"Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось", — отметил он.
Соскин также обвинил Зеленского во лжи из-за его слов о состоянии ВСУ, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел в армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.