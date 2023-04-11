Мобилизация на Украине не завершена, потому что не выполнен план призыва. Об этом сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.
"С учетом сегодняшней ситуации, этот план, принятый к исполнению ещё в феврале прошлого года, определённо не завершён и тем более не превышен. Мы его ещё до конца даже не выполнили", — указал он в интервью РБК "Украина".
Именно поэтому киевское руководство не объявляет новую волну мобилизации, заявил Резников. Также он подчеркнул, что Генштаб Украины справляется с компенсацией потерь "в спокойном, постепенном темпе". Кроме того, ВСУ не испытывают нехватку живой силы, утверждает Резников.
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