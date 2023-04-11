Глава МО Резников: мобилизация на Украине не завершена, потому что не выполнен план

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Мобилизация на Украине не завершена, потому что не выполнен план призыва. Об этом сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.

"С учетом сегодняшней ситуации, этот план, принятый к исполнению ещё в феврале прошлого года, определённо не завершён и тем более не превышен. Мы его ещё до конца даже не выполнили", — указал он в интервью РБК "Украина".

Именно поэтому киевское руководство не объявляет новую волну мобилизации, заявил Резников. Также он подчеркнул, что Генштаб Украины справляется с компенсацией потерь "в спокойном, постепенном темпе". Кроме того, ВСУ не испытывают нехватку живой силы, утверждает Резников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.