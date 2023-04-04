NYT: в предстоящем контрнаступлении ВСУ успех вряд ли гарантирован

1:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению. Однако ВСУ столкнулись с нехваткой оружия и колоссальными потерями, поэтому следующие манёвры станут суровым испытанием для войск киевского режима. Об этом сообщили военные аналитики американского издания New York Times (NYT).

"Украина потеряла тысячи своих самых опытных бойцов. <...> Успех вряд ли гарантирован", — указали эксперты.

Украинское контрнаступление произойдёт в мае, считают аналитики. ВСУ должны прорывать российские укрепления и минные поля. Эксперты назвали эти поля одной из главных опасностей при контрнаступлении, поскольку ВС РФ располагают широким арсеналом мин.

По мнению военных аналитиков, в ходе контрнаступления Украина начнёт интенсивные артиллерийские обстрелы узкого участка линии фронта, за которыми последуют сапёрные группы и танковые атаки. Ожидаемая глубина наступления — на 80 километров, предполагаемое направление — Мелитополь с выходом к Азовскому морю, чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым.

Ещё одна проблема — моральный дух украинских боевиков. Его поддержание становится всё более сложной задачей, указали эксперты.

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