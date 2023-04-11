Кадры реального боя штурмовых отрядов ВДВ: бойцы захватили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

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В Сети опубликовали кадры реального боя штурмовых отрядов ВДВ. На них бойцы ВС РФ захватывают опорный пункт ВСУ в зоне СВО.

Бойцы получили боевую задачу и мгновенно выдвинулись на боевых машинах десанта в указанный район, где был обнаружен опорный пункт украинских националистов. По переданным координатам, артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение обороняющимся подразделениям ВСУ, что дало возможность десантникам безопасно продвигаться вперед.

Под прикрытием бронегруппы и артиллерии, отряды десантников начали штурм украинского опорного пункта. Российские военнослужащие использовали прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов, чтобы подавить сопротивление противника и успешно захватить взводный опорный пункт. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Звезда".