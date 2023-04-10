"РВ": Танк ВС РФ Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке

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Танк ВС РФ Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке. Об этом сообщает "Русская Весна".

Благодаря крепкой броне боевой машины, танкисты выжили и успешно выполнили боевую задачу, вернувшись на базу. Военные грамотно и спокойно эвакуировались на второй танк. Этот случай подчёркивает важность технического оснащения военных сил, особенно в условиях спецопераций.

Т-72Б3, который славится своей мощью и надёжностью, снова доказал свою эффективность в боевых условиях. Танк продолжает оставаться надёжным и эффективным оружием для Вооруженных Сил Российской Федерации, способным выдерживать даже самые серьёзные испытания.