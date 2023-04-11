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Арестович отреагировал матом на решение студентов киевского вуза отменить его лекцию

1:11
Мир

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию. Он в нецензурной форме сравнил их с трусами.

Арестович отреагировал матом на решение студентов киевского вуза отменить его лекцию

Напомним, ранее студенческий академический совет КНЭУ выступил с заявлением, в котором рассказал об отмене лекции политика для учащихся.

По словам Арестовича, предложение провести лекцию ему поступило от одного из студентов вуза, который сам попросил об этом на улице. Была определена дата и тема мероприятия, но тот же студент позднее сообщил, что от приглашения "одиозного спикера" отказался студсовет.

Экс-советник заявил в своём Telegram-канале, что 97 процентов из этих студентов думают иначе, чем было сказано в заявлении об отмене, однако они очень сильно боятся "посмотреть косо в сторону".

"Представители "храброй и победоносной нации" в своём цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем *** *** (ужасных трусов — прим. ред.)", — написал Арестович, используя "крепкие выражения".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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