NPD: Зеленский пообещал Польше территории Западной Украины в обмен на помощь в противостоянии с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский ездил в Польшу, чтобы получить "последний шанс" от Анджея Дуды на осуществление контрнаступления. Об этом пишет заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась. По его информации, если весенняя кампания ВСУ провалится, то Польша получит области Западной Украины.

Как пишет NPD, постоянными провалами ВСУ очень недовольны на Западе. Украину накачали оружием и деньгами, но показать нужный результат Зеленский так и не смог.

"Зеленский принял единственно верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины", — пишет NPD.

По мнению автора портала, в обмен на помощь Варшавы Зеленский готов отдать ей не только территории, но и передать польским бизнесменам крупнейшие украинские предприятия.

"Зеленский понимает, что на данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги. И если от народов еще можно спрятаться в бункере и за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно", — резюмирует NPD.

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