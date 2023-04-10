Песков: Францию с трудом можно представить себе в роли посредника по Украине

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На данный момент представить себе Францию в роли посредника по украинскому конфликту довольно сложно, так как Париж так или иначе поддерживает Киев, в том числе прямо. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Париж сейчас… не может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что именно по этой причине представить себе Париж в качестве посредника пока не представляется возможным.

Ранее в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона председатель КНР Си Цзиньпин посоветовал ему внести свои предложения в мирный план по Украине, пообещав поддержку со стороны Пекина.

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