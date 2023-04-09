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Washington Post: украинские ресурсы ПВО среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая

0:48
Мир

Украинская система противовоздушной обороны среднего радиуса действия находится на грани коллапса из-за истощения запасов снарядов. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на секретные документы военных и разведки США.

Washington Post: украинские ресурсы ПВО среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая

По мнению американской разведки, снарядов для систем ПВО Вооружённым силам Украины хватит только до 23 мая.

"По оценкам Украина устоит еще против 2-3 волн ударов", — пишет Washington Post.

По данным издания, ревизия состояния украинской системы ПВО проводилась американскими специалистами в период с конца февраля по начало марта. Все это, пишет Washington Post, свидетельствует о тотальной нехватки поставляемых Западом вооружений.

 

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Мощь ПВО России в одном видео
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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