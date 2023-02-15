Над Киевом была зафиксирована воздушная цель. Об этом доложили в городской военной администрации.
По утверждению властей, воздушная цель принадлежит противнику.
"В небе над Киевом обнаружили враждебную воздушную цель", — сказано в Telegram-канале киевской администрации.
При этом власти не уточнили, о какой именно цели идёт речь, однако посоветовали местным жителям быть готовыми к пролётам авиации и работе систем ПВО.
Ранее в ВСУ пожаловались, что Россия якобы запускает в небо над Киевской областью воздушные шары с отражателями, которые сбивают и отвлекают украинские системы ПВО, истощая их.
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