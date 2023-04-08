Das Erste: военные учения войск стран НАТО в Польше являются сигналом для России

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НАТО продолжает присоединять к себе новых членов. Недавно шесть стран, входящих в состав блока, провели военные учения во главе с Соединёнными Штатами Америки на территории Польши, которая граничит с Калининградской областью России. Об этом пишет немецкое издание Das Erste.

Автор публикации полагает, что руководство НАТО посылает "сигнал решимости" руководству Кремля, а также демонстрирует свою поддержку союзникам по блоку. Учения проводятся с целью отработки взаимодействий, если начнутся боевые действия.

Командующий Многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток", немецкий генерал Юрген-Иохим фон Зандрарт утверждает, что учения планировались ещё до начала конфликта на Украины. Однако сейчас отработка взаимодействия вооружённых сил разных стран НАТО приобретает новое значение на фоне мировых событий.

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