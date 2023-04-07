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Fox News: Украина готовится провести "крупнейшую" мобилизацию для нового наступления

0:52
Мир

Украина готовится провести крупнейшую мобилизацию для нового наступления. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса.

Fox News: Украина готовится провести "крупнейшую" мобилизацию для нового наступления

Новое наступление ВСУ потребует в два раза больше сил, чем прошлое, считает эксперт. Ожидается, что Киев сформирует для удара новые бригады. Такой вывод аналитик сделал на основе информации из России и Украины, а также на основе анализа предыдущих боевых действий.

Телеканал отмечает, что наступление может начаться в течение двух месяцев, и Киев, вероятно, попытается вернуть Запорожскую область, чтобы получить доступ к Азовскому морю.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся в ближайшие недели.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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