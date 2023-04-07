Украина готовится провести крупнейшую мобилизацию для нового наступления. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса.
Новое наступление ВСУ потребует в два раза больше сил, чем прошлое, считает эксперт. Ожидается, что Киев сформирует для удара новые бригады. Такой вывод аналитик сделал на основе информации из России и Украины, а также на основе анализа предыдущих боевых действий.
Телеканал отмечает, что наступление может начаться в течение двух месяцев, и Киев, вероятно, попытается вернуть Запорожскую область, чтобы получить доступ к Азовскому морю.
Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся в ближайшие недели.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.