Немцев взбесило хамское поведение украинских дипломатов

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Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус резко высказалась в адрес украинских дипломатов после их отказа от мирных переговоров с Россией. Накануне замглавы украинского МИД Андрей Мельник и посол Украины Алексей Макеев на призыв немецких социал-демократов к миру послали авторов инициативы к черту, назвав идею "маразматической". А Макеев также добавил, что подобные призывы — это "чистый цинизм".

"Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным", — заявила Куршус.

При этом она сказала, что её сильно раздражает подобная риторика украинских дипломатов.

Накануне немецкие социал-демократы потребовали от канцлера Олафа Шольца поспособствовать началу мирных переговоров. Причина в том, что большая часть граждан не поддерживает затягивание конфликта.

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