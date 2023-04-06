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Военкор Сладков рассказал о главной мечте Украины

0:35
Мир

Военный корреспондент Александр Сладков назвал терактом обстрел украинскими боевиками Калининского района Донецка. В результате его погибли, как минимум, четыре человека. Есть раненые.

Военкор Сладков рассказал о главной мечте Украины

По мнению Сладкова, "Украина желает в Донбассе всех убить". Но США озабочены судьбой трансгендеров, а Европа продолжает накачивать страну оружием.

"На Западе знают, мечта Украины — залить кровью мирных жителей весь Донбасс", — пишет Сладков.

Именно это военкор называет главной причиной СВО.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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