Военкор Сладков рассказал о главной мечте Украины

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Военный корреспондент Александр Сладков назвал терактом обстрел украинскими боевиками Калининского района Донецка. В результате его погибли, как минимум, четыре человека. Есть раненые.

По мнению Сладкова, "Украина желает в Донбассе всех убить". Но США озабочены судьбой трансгендеров, а Европа продолжает накачивать страну оружием.

"На Западе знают, мечта Украины — залить кровью мирных жителей весь Донбасс", — пишет Сладков.

Именно это военкор называет главной причиной СВО.

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