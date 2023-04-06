Hill: США совершили ошибку, выступив против России в конфликте на Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Соединённым Штатам грозит потеря мирового господства из-за решения противостоять России в конфликте на Украине. Такое мнение высказал обозреватель издания Hill Брахма Чиллани.

США просто растрачивают ресурсы в "прокси-войне", рискуя оказаться в ситуации "двое против одного", когда против них ополчатся и Россия, и Китай, вместо того, чтобы искать выход, заметил журналист.

Он добавил, что всё это подрывает устойчивость доллара как мировой валюты. Автор публикации также считает, что Вашингтон допустил несколько стратегических ошибок в отношениях с Москвой.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между Россией и США.

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