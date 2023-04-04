Угрозы Зеленского в адрес России взбесили пользователей Сети

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Twitter* раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за угроз судами в адрес России. По их мнению, судить нужно не российское руководство, а самого Зеленского, который довел страну до грани практически полного уничтожения.

Пользователи согласны с тем, что любой виновный человек должен понести наказание. Однако, в вопросе, кого именно нужно судить, комментаторы мнение Зеленского не разделяют.

"Когда суд над вами?" — спросил один из пользователей.

Комментаторы также посоветовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, иначе "от Украины ничего не останется". А саму риторику украинского президента они назвали плохой пропагандой.

"Вы должны уйти в отставку", — заявил один из пользователей.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.