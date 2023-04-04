Пользователи Twitter* раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за угроз судами в адрес России. По их мнению, судить нужно не российское руководство, а самого Зеленского, который довел страну до грани практически полного уничтожения.
Пользователи согласны с тем, что любой виновный человек должен понести наказание. Однако, в вопросе, кого именно нужно судить, комментаторы мнение Зеленского не разделяют.
"Когда суд над вами?" — спросил один из пользователей.
Комментаторы также посоветовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, иначе "от Украины ничего не останется". А саму риторику украинского президента они назвали плохой пропагандой.
"Вы должны уйти в отставку", — заявил один из пользователей.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.