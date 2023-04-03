Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство российского военкора Владлена Татарского, заявив, что эти события его не интересуют. Он прокомментировал теракт во время поездки в Черниговскую область в понедельник.
"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", — сказал Зеленский журналистам.
Ранее на Украине также заявляли о непричастности Киева к произошедшему. Однако российские правоохранительные органы и официальные лица полагают, что теракт против военкора могли организовать украинские спецслужбы.
При этом подозреваемая в совершении преступления Дарья Трепова после задержания заявила, что "её подставили и использовали".
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