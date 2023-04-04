Слова Борреля о наказании России взбесили пользователей Сети

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Пользователи Twitter* раскритиковали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после его слов о том, что Россию нужно наказать любой ценой. Чиновник, в частности, потребовал от членов ЕС "навязывать России высокую цену, пока она не прекратит конфликт на Украине".

"Увольняйтесь или переезжайте в Киев", — пишет один из разгневанных комментаторов.

По мнению пользователей, Боррель уже давно работает на Зеленского, а не на граждан Евросоюза.

"Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью, остальное — историей", — поддерживает его другой комментатор.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что Боррелю пора уйти в отставку. По их словам, на посту главы евродипломатии должен работать компетентный человек, а не воинствующий дилетант.

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