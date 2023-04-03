Депутат Шеремет посоветовал Зеленскому оставить при себе ультиматумы насчёт вывода ВС РФ из новых субъектов

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что требования украинского лидера Владимира Зеленского о выводе российских войск из новых субъектов РФ напоминают "пьяный угар".

Парламентарий заверил, что Россия намерена защищать свои новые территории, и, кроме этого, освободить остальные, ещё пока занятые украинскими националистами.

"Ни о каком выводе войск речи быть не может. Россия не только защитит территории своих новых субъектов, но и освободит от националистов новые регионы Украины. Поэтому свои ультиматумы, которые больше напоминают пьяный угар, Зеленский пусть оставить при себе", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат напомнил об огромных потерях ВСУ, добавив, что сражаются на стороне Киева сейчас лишь остатки украинских националистов и иностранные наёмники.

Шеремет предложил Зеленскому надеть каску и принять непосредственное участие в реализации своих "наркотических планов" на передовой. Депутат напомнил, что Зеленский для Запада — отработанный материал, а значит, США не ценят его жизнь. Живым украинский президент нужен лишь России для трибунала, добавил Шеремет.

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