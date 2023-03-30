Джон Кирби: Россия активно стремится приобрести боеприпасы у Северной Кореи

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Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия сейчас активно ищет возможности для приобретения боеприпасов в Северной Корее. Для этого, по словам чиновника, делегация РФ готовится посетить КНДР. Основной целью визита, по мнению Кирби, является обсуждение вопроса о приобретении боеприпасов в обмен на продовольствие.

Кирби заявил, что в Вашингтоне обеспокоены таким положением дел. Там считают, что Пхеньян вполне может предоставить Москве не только боеприпасы, но и оказать иную военную помощь.

Отметим, что в начале 2021 года лидеры двух стран Ким Чен Ын и Владимир Путин провели переговоры о экономическом и военном сотрудничестве.

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