Если США продолжат развёртывать в Южной Корее собственное стратегическое вооружение и не откажутся от практики совместных военных учений с Сеулом, Пхеньян расценит это как объявление войны, заявили в МИД республики.
Вашингтон игнорирует все протесты КНДР и продолжает свои провокационные действия, уточнил глава департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын.
"США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших неоднократных протестов и предупреждений может быть расценено как объявление войны нашему государству", — цитирует дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи.
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