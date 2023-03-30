Австрийские депутаты вышли из зала, когда начала выступать Зеленский

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Половина фракции Социал-демократической партии Австрии не пришли на виртуальную встречу с Владимиром Зеленским, а депутаты партии Свобода покинули зал после начала его выступления. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на издание "Кроне".

"Партия свободы сопротивлялась появлению президента Украины Владимира Зеленского в Нацсовете. Когда сегодня пришло время и его речь была воспроизведена по видео, лидер партии Герберт Кикль и его депутаты протестовали с плакатами и покинули зал как один", — пишет австрийский источник.

Выступление президента Украины длилось 10 минут, всё это время Зеленский просил о поддержке и военной помощи. Кикль же заявил, что его партия не станет принимать участие в таком "посягательстве на нейтралитет" своей страны.

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