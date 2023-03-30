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Австрийские депутаты вышли из зала, когда начала выступать Зеленский

0:52
Мир

Половина фракции Социал-демократической партии Австрии не пришли на виртуальную встречу с Владимиром Зеленским, а депутаты партии Свобода покинули зал после начала его выступления. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на издание "Кроне".

Австрийские депутаты вышли из зала, когда начала выступать Зеленский

"Партия свободы сопротивлялась появлению президента Украины Владимира Зеленского в Нацсовете. Когда сегодня пришло время и его речь была воспроизведена по видео, лидер партии Герберт Кикль и его депутаты протестовали с плакатами и покинули зал как один", — пишет австрийский источник.

Выступление президента Украины длилось 10 минут, всё это время Зеленский просил о поддержке и военной помощи. Кикль же заявил, что его партия не станет принимать участие в таком "посягательстве на нейтралитет" своей страны.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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