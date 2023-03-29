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Die Weltwoche: Бербок получила неожиданно резкий ответ Индии за высказывание о России

2:09
Мир

Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок столкнулась в Индии с неожиданной реакцией, попытавшись негативно высказаться о России. Об этом говорится в материале, опубликованном в швейцарском издании Die Weltwoche.

Die Weltwoche: Бербок получила неожиданно резкий ответ Индии за высказывание о России

Вообще говоря, многие наблюдатели отмечают склонность Бербок поучать представителей других стран, что является правильным, а что нет (с её точки зрения, разумеется).

Вот и во время визита в Индию в декабре прошлого года она попыталась сообщить главе МИД Индии Субраманьяму Джайшанкару, каких ценностей следует придерживаться его стране и с кем следует вести дела, говорится в материале швейцарского издания (перевод "ПолитРоссии").

В частности, Анналена Бербок намекнула, что Индии не следует развивать партнёрские отношения с Россией, поскольку иначе у неё могут быть проблемы.

Глава МИД Германии сообщила своему собеседнику, что сотрудничество со странами, которые не разделяют ценности ФРГ, может иметь драматические экономические последствия.

Индийский министр весьма резко отреагировал на заявления Бербок. Настолько, что немецкая пресса предпочла его ответ не цитировать. И только недавно стало известно, что же сказал глава МИД Индии.

Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна уже несколько лет обсуждает с Россией возможности для расширения сотрудничества. И Индия не намерена останавливать торговые отношения с Российской Федерацией.

Он также подчеркнул, что Индия выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Однако в отличие от западных стран никому не собирается навязывать свою точку зрения.

Die Weltwoche предполагает, что Бербок явно не ожидала такого ответа от своего индийского коллеги. Если это и в самом деле так, то ей следует лучше подбирать помощников. Которые подсказали бы ей, что глава МИД Индии весьма негативно реагирует на любые попытки каким-либо образом поучать его страну, что ей следует делать.

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Чем торгует Россия кроме нефти?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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