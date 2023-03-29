NDP: Польша решила захватить Западную Украину под прикрытием благих намерений

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Представители польской партии "Право и Справедливость" ослеплены возможностью реализации своего плана по захвату Западной Украины, поэтому не замечают преступления киевского режима. Об этом заявил аналитик Яцек Тохман.

Он напомнил про то, как украинская ракета упала в населённом пункте Пшеводув, в результате чего погибли два жителя Польши. Однако президент Анджей Дуда отрицал все обвинения в адрес Украины. Тохман подчеркнул, что Варшава закрывает глаза на действия со стороны Киева, поскольку находится под покровительством Вашингтона.

"Почему с польской стороны не звучат адресованные Украине требования репараций за Волынскую резню?" — задаётся вопросом эксперт.

В то же время польские власти поставляют киевскому режиму вооружения, оказывая давление на Германию и напоминая о репарациях. Тохман убеждён, что Варшава делает этого для того, чтобы "усыпить бдительность" Евросоюза и продемонстрировать благие намерения.

"А самое главное — всё это направлено на реализацию плана по захвату западной части Украины", — заключил он в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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