Представители польской партии "Право и Справедливость" ослеплены возможностью реализации своего плана по захвату Западной Украины, поэтому не замечают преступления киевского режима. Об этом заявил аналитик Яцек Тохман.
Он напомнил про то, как украинская ракета упала в населённом пункте Пшеводув, в результате чего погибли два жителя Польши. Однако президент Анджей Дуда отрицал все обвинения в адрес Украины. Тохман подчеркнул, что Варшава закрывает глаза на действия со стороны Киева, поскольку находится под покровительством Вашингтона.
"Почему с польской стороны не звучат адресованные Украине требования репараций за Волынскую резню?" — задаётся вопросом эксперт.
В то же время польские власти поставляют киевскому режиму вооружения, оказывая давление на Германию и напоминая о репарациях. Тохман убеждён, что Варшава делает этого для того, чтобы "усыпить бдительность" Евросоюза и продемонстрировать благие намерения.
"А самое главное — всё это направлено на реализацию плана по захвату западной части Украины", — заключил он в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
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