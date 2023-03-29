Экс-премьер Азаров назвал захват Западной Украины главной целью Польши

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Главная цель Польши в украинском конфликте состоит в максимальном ослаблении страны. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он убеждён, что Варшава планирует захватить западные регионы страны, поскольку считает их своими исконными землями.

"В скором времени поляки, скорее всего, смогут завершить свой коварный план: ввести войска в истощённую Украину и присвоить себе её западные территории", — цитирует слова Азарова РИА Новости.

Политик считает, что Польша поставляет в Киев вооружение для того, чтобы истощить силы ВСУ в боевых действиях с российской армией.

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