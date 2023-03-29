Трамп заявил, что Путин не хотел с ним "возиться", поэтому начал СВО при Байдене

Экс-глава США Дональд Трамп рассказал, почему российский лидер Владимир Путин начал специальную военную операцию (СВО) на Украине в годы правления нынешнего американского президента Джо Байдена.

По словам Трампа, российские военные никогда бы не оказались на Украине, если бы он продолжал находиться у власти в Соединённых Штатах. Политик добавил, что отговаривал президента РФ от начала спецоперации. Как утверждает экс-руководитель США, Путин в тот период прислушался к его совету.

"Потому что он знал, что со мной не стоит возиться", — подчеркнул Трамп в интервью Fox News.

Он также поделился, что его разговор с Путиным по украинскому вопросу был дружеским.

Ранее Трамп спрогнозировал полное уничтожение Украины через полтора года. Политик призвал срочно начать переговоры между Москвой и Киевом.

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