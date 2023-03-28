Экс-президент США Трамп спрогнозировал полное уничтожение Украины через полтора года

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Украина будет полностью уничтожена в течение полутора лет, если конфликт вокруг этой страны не удастся урегулировать мирным путём. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Он призвал мировых лидеров предпринять шаги для завершения боевых действий.

"Иначе Украину полностью уничтожат за полтора года", — отметил Трамп в интервью Fox News.

Политик добавил, что действующий руководитель США Джо Байден ведёт ошибочную политику в отношении Москвы и Киева. Его действия способны спровоцировать Третью мировую войну, указал бывший американский президент. Он также подчеркнул: украинский конфликт необходимо остановить "прямо сейчас".

Ранее Трамп пообещал положить конец боям на Украине за 24 часа в случае переизбрания на президентский пост.

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