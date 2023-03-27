Трамп пообещал прекратить украинский конфликт за 24 часа после переизбрания президентом

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что может предотвратить Третью мировую войну. Он способен положить конец российско-украинскому конфликту за 24 часа после переизбрания.

Дональд Трамп обещает, что в случае своего переизбрания предотвратит Третью мировую войну и за сутки остановит конфликт между Россией и Украиной. Это заявление он сделал в ходе своего первого предвыборного митинга в штате Техас 25 марта. Трамп включился в президентскую кампанию по выборам 2024 года.

"Находясь сегодня перед вами, я являюсь единственным кандидатом, который может дать это обещание, — цитирует Трампа International Business Times. — Я могу предотвратить Третью мировую войну, к которой мы идём. А мы действительно движемся к ней, и это будет война, не похожая ни на какую другую".

Трамп похвалил президента России Владимира Путина, как умного человека, и заявил, что в течение 24 часов конфликт на Украине будет закончен путем переговоров. Для этого нужно, чтобы Трампа вновь выбрали президентом США в 2024.