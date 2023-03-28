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Экс-аналитик ЦРУ использовал цитату Путина, говоря о намерениях США в отношении России и Китая

1:06
Мир

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн для оценки намерений США по отношению к Китаю и России использовал цитату российского лидера Владимира Путина, сказанную им на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Экс-аналитик ЦРУ использовал цитату Путина, говоря о намерениях США в отношении России и Китая

Таким образом Макговерн ответил ведущему YouТube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано, который поинтересовался, смогли бы США вести одновременные боевые действия против России и Китая.

"Нет, и объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии Валдая", — сказал Макговерн.

На октябрьском заседании клуба "Валдай" в 2022 году Путин посчитал действия Вашингтона, портящим отношения с РФ из-за Украины и с Китаем из-за Тайваня, лишёнными всякой логики и разума.

"Нет там ни шиша никакой тонкой задумки, просто бред, и все. И самоуверенность, самоуверенность и чувство безнаказанности", — сказал тогда Путин в ответ на визит в Тайвань бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

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Владимир Путин — об иноагентах, смерти капитализма и ядерной войне / Выступление на Валдае
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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