Тина Канделаки рассказала, какие последствия повлёк за собой отказ хоккеиста НХЛ Ивана Проворова выступать в радужном свитере в поддержку ЛГБТ.
Телеведущая напомнила историю русского спортсмена Ивана Проворова, который не захотел поддерживать секс-меньшинства за рубежом.
Выяснилось, что позицию хоккеиста поддержали и тренер, и руководство клуба. Даже представители НХЛ уважительно отнеслись к его решению.
Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ отметила, что ожидала, что карьере Проворова конец, однако всё вышло иначе.
Ранее Тина Канделаки раскритиковала идею Минпросвещения РФ строить школы в Дубае.
"После случая с Иваном и другие игроки, и даже клубы начали выступать против акций Pride Night в поддержку ЛГБТ", — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
Поступок спортсмена заставил пересмотреть позицию НХЛ, так как хоккеисты чувствуют себя некомфортно в форме в знак поддержки ЛГБТ.
"Получается, Иван устроил маленькую революцию. А такое возможно, только когда общество готово к этому. И, очевидно, американцев самих уже достала эта повестка", — выразила своё мнение Канделаки.
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