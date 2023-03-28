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Канделаки о принципиальной позиции русского хоккеиста НХЛ за рубежом: Иван устроил маленькую революцию

1:20
Мир

Тина Канделаки рассказала, какие последствия повлёк за собой отказ хоккеиста НХЛ Ивана Проворова выступать в радужном свитере в поддержку ЛГБТ.

Канделаки о принципиальной позиции русского хоккеиста НХЛ за рубежом: Иван устроил маленькую революцию

Телеведущая напомнила историю русского спортсмена Ивана Проворова, который не захотел поддерживать секс-меньшинства за рубежом.

Выяснилось, что позицию хоккеиста поддержали и тренер, и руководство клуба. Даже представители НХЛ уважительно отнеслись к его решению.

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ отметила, что ожидала, что карьере Проворова конец, однако всё вышло иначе.

Ранее Тина Канделаки раскритиковала идею Минпросвещения РФ строить школы в Дубае.

"После случая с Иваном и другие игроки, и даже клубы начали выступать против акций Pride Night в поддержку ЛГБТ", — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Поступок спортсмена заставил пересмотреть позицию НХЛ, так как хоккеисты чувствуют себя некомфортно в форме в знак поддержки ЛГБТ.

"Получается, Иван устроил маленькую революцию. А такое возможно, только когда общество готово к этому. И, очевидно, американцев самих уже достала эта повестка", — выразила своё мнение Канделаки.

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ИВАН ПРОВОРОВ: 10 ФАКТОВ про САМОГО ДОРОГОГО ЗАЩИТНИКА из РОССИИ в НХЛ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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