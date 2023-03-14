Тина Канделаки раскритиковала идею Минпросвящения РФ строить школы в ОАЭ. Она предположила, что школы нужны сбежавшим в Дубай российским миллиардерам.
Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ прокомментировала инициативу начать строительство школ в Дубае.
"Солидные школы для солидных господ, бежавших из России вместе со своими капиталами? В золоте и со стразами?" — написала телеведущая в своём микроблоге.
Журналистка считает, что в России ещё недостаточно сделано.
"А в России все уже построили? На Донбассе все восстановили?" — задалась вопросами Канделаки.
Ранее Тина Канделаки рассказала о рязанской разработке дронов с инфракрасным излучением.
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