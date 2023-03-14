Канделаки об идее Минпросвещения РФ строить школы в Дубае: для бежавших из РФ господ с капиталами?

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Тина Канделаки раскритиковала идею Минпросвящения РФ строить школы в ОАЭ. Она предположила, что школы нужны сбежавшим в Дубай российским миллиардерам.

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ прокомментировала инициативу начать строительство школ в Дубае.

"Солидные школы для солидных господ, бежавших из России вместе со своими капиталами? В золоте и со стразами?" — написала телеведущая в своём микроблоге.

Журналистка считает, что в России ещё недостаточно сделано.

"А в России все уже построили? На Донбассе все восстановили?" — задалась вопросами Канделаки.

Ранее Тина Канделаки рассказала о рязанской разработке дронов с инфракрасным излучением.

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