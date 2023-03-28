Politico: Эстония обновляет свои арсеналы за счёт поставок старья на Украину

Эстония обманула мировое сообщество в вопросе поставок Украине военной техники. К такому выводу пришли эксперты издания Politico после анализа отчетов о военной помощи Киеву.

В одном из них указано, что Эстония получила компенсацию за якобы поставленные Украине современные ЗРК "Стингер". Однако, после сверки данных оказалось, что Киеву отправили не новое европейское вооружение, а старые советские комплексы "Стрела".

Таким образом, считают эксперты издания, Эстония обновляет свои арсеналы за счет Европейского фонда мира. Он компенсирует странам около 84 процентов затрат, связанных с военной помощью Украине. Эстония возглавила список по компенсациям, получив уже 134 миллиона евро.

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