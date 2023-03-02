Глава МИД Эстонии предложил передать Киеву ядерное оружие. И добавил, что это невозможно

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в случае, если Украину не примут в состав НАТО, то ей следовало бы передать ядерное оружие как гарантию безопасности. Правда, Рейнсалу тут же оговорился, что этот вариант невозможен.

А невозможен и нежелателен он по причине того, поскольку у Североатлантического альянса есть обязательства по нераспространению ядерного оружия.

В комментарии американскому изданию Newsweek Рейнсалу заявил, что НАТО не должно игнорировать желание Украины вступить в альянс. По его мнению, даже после окончания конфликта Киеву может грозить опасность.

Если Украина не станет членом НАТО, то для её защиты в будущем потребуется ещё более разрушительное оружие, заявил глава МИД Эстонии. Отказ в присоединении Киева к альянсу после конфликта будет означать, что НАТО боится возможности войны в будущем, цитирует его заявление РИА "Новости".

Отметим, что на днях генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО, но не сейчас, а в отдалённой перспективе. Надо сказать, что упорное игнорирование НАТО вопросов, связанных с безопасностью России в случае включения в состав альянса Украины и привело к нынешней ситуации.

Напомним, согласно условиям Будапештского меморандума от 1994 года, Украина ликвидировала свой ядерный арсенал.

В феврале прошлого года на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский поднял вопрос о том, чтобы Украина могла получить ядерное оружие.

Обставлено это было так, что Киев инициирует переговоры участников Будапештского меморандума. И Зеленский тогда заявил, что если переговоры не состоятся или не дадут гарантий безопасности для Украины, то в Киеве будут иметь право считать, что меморандум не действует. А стало быть, все решения 1994 года будут поставлены под сомнение.

Надо заметить, что Рейнсалу не первый на Западе, кто говорит о возможности передачи ядерного оружия Киеву. В июне 2022 года экс-глава МИД Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине такое оружие.

То есть тему на Западе периодически так или иначе поднимают. Что касается оговорки Рейнсалу, что это "невозможно и нежелательно", то это скорее смахивает на некую "дымовую завесу". Потому что зачем вообще поднимать эту тему, коль скоро у НАТО есть вполне понятные и конкретные обязательства?

Ведь раз таковые имеются, то какой смысл вообще говорить о таком варианте, тем более министру иностранных дел, пусть и Эстонии.