Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Украине потребуются не месяцы, а годы для присоединения к ЕС

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Дискуссии о возможном вхождении Украины в состав Евросоюза не должны быть связаны с боевыми действиями на территории этой страны. Такое мнение выразил руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он напомнил, что эстонские власти больше семи лет готовились к членству в ЕС после получения статуса кандидата. Как пояснил министр, Украине придётся провести реформы перед присоединением к организации.

При этом Рейнсалу подчеркнул: если Киев приложит усилия, то сможет приблизить срок вступления в ЕС.

"Однако, конечно, речь идёт не о месяцах, а о годах", — уточнил глава МИД Эстонии в беседе с изданием РБК-Украина.

Кроме того, он добавил, что некоторые европейские лидеры с опаской относятся к возможному расширению Европейского союза.

Ранее сербский лидер Александр Вучич анонсировал переговоры о внеочередном вступлении Украины в ЕС. По его словам, они должны состояться летом 2023 года.