Дискуссии о возможном вхождении Украины в состав Евросоюза не должны быть связаны с боевыми действиями на территории этой страны. Такое мнение выразил руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он напомнил, что эстонские власти больше семи лет готовились к членству в ЕС после получения статуса кандидата. Как пояснил министр, Украине придётся провести реформы перед присоединением к организации.
При этом Рейнсалу подчеркнул: если Киев приложит усилия, то сможет приблизить срок вступления в ЕС.
"Однако, конечно, речь идёт не о месяцах, а о годах", — уточнил глава МИД Эстонии в беседе с изданием РБК-Украина.
Кроме того, он добавил, что некоторые европейские лидеры с опаской относятся к возможному расширению Европейского союза.
Ранее сербский лидер Александр Вучич анонсировал переговоры о внеочередном вступлении Украины в ЕС. По его словам, они должны состояться летом 2023 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.