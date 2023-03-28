Анпилогов: Украина прекратит своё существование после прекращения помощи Запада

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Украина действительно может исчезнуть как государство в ближайшие полтора года. Однако даже в период своего существования — с 1991 по 2022 годы — территория Незалежной серьёзно менялась. Об этом заявил директор Фонда научных исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов, комментируя Pravda.Ru "предсказание" экс-президента США Дональда Трампа.

"Сама территория Украины никуда не денется, но организационные формы построения государства будут совершенно другие", — указал специалист.

Одной из главных причин разрушения киевского режима является воссоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. После этого Украина утратила некоторые признаки суверенного государства, отметил Анпилогов.

"Страна стала экономически и политически недостаточной, не говоря уже о военном аспекте. На данный момент военная помощь ВСУ составляет весь военный бюджет страны", — заявил эксперт.

Запад потратил около 60 млрд долларов на вооружение Украины с начала спецоперации, что можно сравнить со всем оборонным бюджетом России, подчеркнул Анпилогов. Кроме того, страна потеряла свою промышленность и около 10 млн людей, которые уехали в Европу после начала конфликта.

"Это делает страну нежизнеспособной ни в промежутке пяти лет, ни в промежутке полутора лет, ни даже в промежутке полугода. Как только будет остановлена западная макроэкономическая гуманитарная помощь, Украина прекратит своё существование", — убеждён специалист.

Анпилогов считает, что своим заявлением Трам раскрыл "секрет Полишинеля", о котором знают все, кроме самих украинцев.

Ранее экс-президент США сообщил, что Украина будет уничтожена через полтора года, если конфликт не удастся урегулировать мирным путём.

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