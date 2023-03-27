Граждане Украины призвали чиновников временно ограничить доступ к приложению TikTok в стране. Как объяснила создательница петиции Наталья Карасёва, на этой платформе распространяется пропаганда.
Призыв опубликован на официальном сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Автор инициативы попросила запретить TikTok хотя бы на время боевых действий в стране.
"Много пропаганды идёт через видео в TikTok", — отметили в петиции.
Идею поддержали уже три тысячи украинцев.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что TikTok "наполнен" пропагандой ЛГБТ.
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