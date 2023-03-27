После заявления президента России Владимира Путина о скором размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии ведущий Григорий Азарёнок пригрозил Польше и Литве.
Он подчеркнул, что теперь Белоруссия станет ядерной державой, которая сможет ответить мощным ударом на агрессию со стороны неприятелей.
"Будет плавиться Варшава, и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат, и на восхождение чумного гриба на польском болоте. Вы нас вынудили, и не жалуйтесь теперь. Вас предупреждали", — заявил телеведущий в эфире СТВ.
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