Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
"НАТО не раз демонстрировала свою наглость", — пишет комментатор.
Поводом для такой реакции стало заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что ядерная риторика России "опасна и безответственна".
"Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных", — отметил другой комментатор.
Китайская аудитория сошлась во мнении, что НАТО в данном вопросе опять использует политику двойных стандартов. Критикуя Россию альянс забывает о том, что США уже давно размещают оружие по всей Европе.
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