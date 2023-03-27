Китайцев взбесил ответ НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии

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Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

"НАТО не раз демонстрировала свою наглость", — пишет комментатор.

Поводом для такой реакции стало заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что ядерная риторика России "опасна и безответственна".

"Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных", — отметил другой комментатор.

Китайская аудитория сошлась во мнении, что НАТО в данном вопросе опять использует политику двойных стандартов. Критикуя Россию альянс забывает о том, что США уже давно размещают оружие по всей Европе.