Командование ВС Польши объявило о начале военных учений, в которых будут участвовать союзники по НАТО. Местом проведения манёвров станет район Балтийской косы вблизи Калининградской области.
Как сообщает издание PAP.pl, более 2500 солдат польской армии и 500 единиц боевой техники отработают разведку в направлении территории РФ и действия в случае нападения.
"Учения будут проводиться совместно с батальонной боевой группой НАТО, ВМФ, войсками территориальной обороны и инженерными войсками", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь Поморской механизированной дивизии, майор Магдалена Костиньская уточнила, что манёвры станут крупнейшими военными учениями в стране за последние годы.
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