Вашингтону не нужен мир на Украине. США будут продолжать снабжать Киев вооружениями до тех пор, пока не измотают Россию. Об этом сказал экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Лафонтен назвал главу Минобороны США "министром войны", отметив, что Вашингтон намерен вести себя агрессивно по отношению к России, пока та не станет слабой, и не сможет продолжать боевые действия.
Немецкий политик напомнил, что всю эту "кашу" вокруг украинского конфликта заварили США и их союзники по НАТО, которые намереваются расширять Альянс на восток, нисколько не считаясь с интересами России.
Лафонтен заметил, что действия США в отношении Москвы были такими, какие они ни за что бы не стали терпеть от других стран.
"Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили нож к горлу. Недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. США не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы сделали с ними", — сказал Лафонтен в разговоре с изданием Focus.
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