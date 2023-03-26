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Немецкий политик Лафонтен о провоцировании России со стороны США: "Приставили нож к горлу"

1:08
Мир

Вашингтону не нужен мир на Украине. США будут продолжать снабжать Киев вооружениями до тех пор, пока не измотают Россию. Об этом сказал экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

Немецкий политик Лафонтен о провоцировании России со стороны США: "Приставили нож к горлу"

Лафонтен назвал главу Минобороны США "министром войны", отметив, что Вашингтон намерен вести себя агрессивно по отношению к России, пока та не станет слабой, и не сможет продолжать боевые действия.

Немецкий политик напомнил, что всю эту "кашу" вокруг украинского конфликта заварили США и их союзники по НАТО, которые намереваются расширять Альянс на восток, нисколько не считаясь с интересами России.

Лафонтен заметил, что действия США в отношении Москвы были такими, какие они ни за что бы не стали терпеть от других стран.

"Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили нож к горлу. Недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. США не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы сделали с ними", — сказал Лафонтен в разговоре с изданием Focus.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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