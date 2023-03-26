Немецкий политик Лафонтен о провоцировании России со стороны США: "Приставили нож к горлу"

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтону не нужен мир на Украине. США будут продолжать снабжать Киев вооружениями до тех пор, пока не измотают Россию. Об этом сказал экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

Лафонтен назвал главу Минобороны США "министром войны", отметив, что Вашингтон намерен вести себя агрессивно по отношению к России, пока та не станет слабой, и не сможет продолжать боевые действия.

Немецкий политик напомнил, что всю эту "кашу" вокруг украинского конфликта заварили США и их союзники по НАТО, которые намереваются расширять Альянс на восток, нисколько не считаясь с интересами России.

Лафонтен заметил, что действия США в отношении Москвы были такими, какие они ни за что бы не стали терпеть от других стран.

"Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили нож к горлу. Недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. США не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы сделали с ними", — сказал Лафонтен в разговоре с изданием Focus.