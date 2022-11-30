Westen: США отказались выполнять требования РФ для предотвращения СВО

Вашингтон осознанно развязал украинский конфликт, когда не стал прислушиваться к справедливым требованиям России по обеспечению безопасности, заявил экс-министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен.

По его мнению, ещё до начала спецоперации Москва неоднократно высказывала свои опасения, но по "наитию" Вашингтона ЕС и сам Белый дом их проигнорировали.

"Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру. Не только ему, но и президенту Франции и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России", — пояснил экс-министр в беседе с Westen.

Политик подчеркнул, что расширение НАТО, а, соответственно, размещение оружия на границе ядерной державы было изначально невозможно и в Белом доме это знали.