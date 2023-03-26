Одно из решений американского руководства грозит Соединённым Штатам возникновением новых проблем. Обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина указала, что Федеральный резерв США повысил ключевую ставку до нереально высоких уровней. Сейчас она составляет целых пять процентов.
Это приведёт к росту процентов на кредиты, что негативно скажется на американцах. Целью подобных действий, по словам главы Белого дома Джо Байдена, является снижение уровня инфляции. Однако, вместо того, чтобы привести к положительным результатам, такие меры спровоцируют крах финансовой системы США.
"В попытках понизить инфляцию до целевого уровня Федрезерв наносит серьёзный урон устоявшейся финансовой системе. Американский банковский сектор и так переживает не лучшие времена, а принятое решение грозит рецессией", — отметила Сарапина.
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