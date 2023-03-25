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Sohu: крах банковской системы США неожиданным образом отразится на России

2:28
Экономика

Возможный крах американской банковской системы неожиданным образом отразится на России, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: крах банковской системы США неожиданным образом отразится на России

Недавно стало известно о банкротстве крупного американского банка Silicon Valley Bank и о тяжёлом положении второго по величине швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse. Многие аналитики считают, что это лишь верхушка айсберга. И мировое сообщество ждёт кризис, которого раньше не было, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

При этом власти США и западноевропейских государств уверяют, что между проблемами крупнейших американских и европейских банков нет никакой связи.

По мнению китайских аналитиков, это откровенная ложь, поскольку в мировой финансовой системе всё взаимосвязано. А следовательно, банкротство крупной финансовой структуры может вызвать цепную реакцию.

И меньше всего в таком случае пострадают те государства, которые минимально зависимы от западных финансовых систем.

Россия, например, обладает самодостаточностью в энергетике и сельском хозяйстве, развитой промышленной базой и независимой финансовой системой. В её резервах также имеется огромное количество золота и минимум долларов, отмечают китайские аналитики.

Поэтому, несмотря на западные санкции, Россия может стать "спасательным кругом" для инвесторов со всего мира в случае глобального финансового кризиса.

Отметим, по данным американского Минфина, Российская Федерация в прошлом году сократила инвестиции в государственные облигации США в 67 раз, до 67 миллионов долларов.

Для сравнения, вложения Японии, которая занимает сейчас первую строчку в списке держателей американского госдолга, составляют более 1,1 триллиона долларов. Хотя и японцы сократили за год инвестиции на 195,5 млрд долларов.

На сумму более чем 174 миллиарда сократил вложения и Китай. Он на втором месте, с объёмом вложений в 859,4 млрд долларов. При этом ещё несколько лет назад Китай был на первом месте и его инвестиции в американский госдолг превышали триллион долларов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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