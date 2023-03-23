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Forbes: российские банки оказались устойчивее, чем западные — рубль укрепляется

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Экономика

Российские банки показали более высокую устойчивость к финансовым вызовам, чем западные системы, заявили аналитики Forbes.

Forbes: российские банки оказались устойчивее, чем западные — рубль укрепляется

По словам колумниста Кеннета Рапоза, рубль продолжает укрепляться благодаря чёткому курсу российского Центрального банка, тогда как американские компании стоят на грани банкротства.

"Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги", — пояснил аналитик в статье для Forbes.

По мнению Рапозы, проблема американской банковской системы в "слабых звеньях" цепочек от руководящего состава до сотрудников. Кроме того, банки практически не сотрудничают с государством.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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