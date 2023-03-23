Forbes: российские банки оказались устойчивее, чем западные — рубль укрепляется

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки показали более высокую устойчивость к финансовым вызовам, чем западные системы, заявили аналитики Forbes.

По словам колумниста Кеннета Рапоза, рубль продолжает укрепляться благодаря чёткому курсу российского Центрального банка, тогда как американские компании стоят на грани банкротства.

"Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги", — пояснил аналитик в статье для Forbes.

По мнению Рапозы, проблема американской банковской системы в "слабых звеньях" цепочек от руководящего состава до сотрудников. Кроме того, банки практически не сотрудничают с государством.

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