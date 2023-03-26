Румынский сенатор Шошоакэ: Украина — наследница нацистов, а Зеленский может быть Гитлером

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ сообщила, что Украина "официально позволяет угрожать ей смертью" за предложение восстановить справедливость и передать часть территорий Румынии.

Таким образом она прокомментировала включение своего имени в базу украинского "Миротворца".

"Внесение румынского депутата в список тех, кого нужно ликвидировать, показывает, что у этой страны нет границ в сокрытии правды. Почему Украина хочет убить меня, потому что я просила вернуть Румынии земли", — гласит заявление Шошоакэ на сайте партии SOS Romania.

По словам сенатора, киевский режим не заслужил поддержки Запада, так как "является наследницей нацистской империи, а Зеленский может быть не кем иным, как Гитлером".