Парламент Румынии изучит вопрос возврата себе земель Украины, которые ранее принадлежали королевству

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23 марта стало известно, что в сенат Румынии был внесён законопроект об аннексии территорий у Украины, которые ранее принадлежали Румынскому королевству. Это Северная Буковина, остров Змеиный в одесской области, край Герца, Буджак и Марамуреш. Если инициативу поддержат депутаты, то договор о добрососедстве с Украиной от 1997 года должен быть денонсирован с 2027 года, пишет EADaily.

Депутат Диана Шошоакэ, которая внесла законопроект на рассмотрение, уверена, что на фоне военной помощи Румынии такие "жертвы" вполне разумны.

"Учитывая конфликт в Украине и тот факт, что румынское государство финансирует Украину военной техникой и вооружением через НАТО, а также тот факт, что через Румынию прошло примерно три миллиона украинцев, мы просим Украину передать нам земли, на которых проживают наши румынские братья", — требует депутат.

Кроме того, Шошоакэ добавила, что данные территории были отняты у Румынии несправедливо. Поэтому необходимо восстановить исторические территории и защитить миллион румын, которые находятся в этих регионах.