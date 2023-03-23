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Парламент Румынии изучит вопрос возврата себе земель Украины, которые ранее принадлежали королевству

1:15
Мир

23 марта стало известно, что в сенат Румынии был внесён законопроект об аннексии территорий у Украины, которые ранее принадлежали Румынскому королевству. Это Северная Буковина, остров Змеиный в одесской области, край Герца, Буджак и Марамуреш. Если инициативу поддержат депутаты, то договор о добрососедстве с Украиной от 1997 года должен быть денонсирован с 2027 года, пишет EADaily.

Парламент Румынии изучит вопрос возврата себе земель Украины, которые ранее принадлежали королевству

Депутат Диана Шошоакэ, которая внесла законопроект на рассмотрение, уверена, что на фоне военной помощи Румынии такие "жертвы" вполне разумны.

"Учитывая конфликт в Украине и тот факт, что румынское государство финансирует Украину военной техникой и вооружением через НАТО, а также тот факт, что через Румынию прошло примерно три миллиона украинцев, мы просим Украину передать нам земли, на которых проживают наши румынские братья", — требует депутат.

Кроме того, Шошоакэ добавила, что данные территории были отняты у Румынии несправедливо. Поэтому необходимо восстановить исторические территории и защитить миллион румын, которые находятся в этих регионах.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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